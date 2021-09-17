Выборы

В дни выборов в правительстве Ингушетии работает оперативный штаб

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В правительстве Ингушетии на период выборов организован оперативный штаб по приему жалоб о перебоях в системе ЖКХ.

«Для оперативного реагирования на обращения граждан по нарушениям в сфере обеспечения бесперебойного электро-, газо- и водоснабжения в период проведения выборов с 17 по 19 сентября организован оперативный штаб. В его состав вошли представители органов исполнительной власти республики и ресурсоснабжающих организаций», — сообщается на сайте кабинета министров региона. 

Дежурство организовано в круглосуточном режиме. Контактные номера телефонов оперативного штаба: 8 (8734) 55-14-23 и 8 (928) 747-75-44.

Напомним, в Ингушетии 17-19 сентября с 8 часов утра до 20.00 мск будут открыты 137 избирательных участков. Численность избирателей в республике по уточненным данным составляет 233 287 человек.

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