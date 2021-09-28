В домах культуры Ингушетии дети интересно проводят свой досуг

Так, в Доме культуры сельского поселения Барсуки Назрановского района провели тематическую беседу «Будь всегда вежливым». Цель мероприятия — сформировать у детей навыки вежливости и доброты.

На уроке изобразительного искусства в Доме культуры сельского поселения Долаково дети увлечённо рисовали морской пейзаж, в ДК сельского поселения Алкун Сунженского района полным ходом идут репетиции сказки «Теремок», а в сельском поселении Южное Малгобекского района состоялась игровая беседа на тему «Мои любимые сказки».

«Многочисленные воспитанники ДК учатся чему-то новому: рисуют, играют в спектаклях, изучают книги и многое другое», — отметили в пресс-службе.