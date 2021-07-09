В домах культуры Ингушетии отметили праздник семьи

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В учреждениях культуры Ингушетии отпраздновали День семьи, любви и верности, сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества.

В сельских поселениях для воспитанников ДК провели развлекательные программы, посвящённые этому празднику. Дети участвовали в различных играх, конкурсах, литературных флешмобах, выставках рисунков, не обошлось и без сладких угощений.

В Джейрахе работники местного Дома культуры совместно с воспитателями пришкольного лагеря провели беседу на тему «Взаимное уважение в семье». Ребята принимали активное участие в конкурсах и эстафетах, отгадывали загадки, отвечали на вопросы.

«Все эти мероприятия имеют одну цель — укрепление семейных ценностей, воспитание у детей чувства любви и уважения к своим родителям, гордости за свою семью. У подрастающего поколения должно быть сформировано представление о семье, как о людях, которые любят друг друга и заботятся друг о друге», — рассказала газете «Ингушетия» художественный руководитель РДНТ Асет Абдурзакова.

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