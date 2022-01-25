В домах культуры Ингушетии проходят мероприятия в рамках всероссийской акции «Блокадный хлеб»

Так, в Доме культуры сельского поселения Вежарий состоялась беседа на тему «Славные сыны Отечества» с просмотром видеоролика «Белые панамки».

В Доме культуры сельского поселения Южное почтили память мирных жителей Ленинграда, которые, будучи окруженными врагом и отрезанными от остального мира, более двух лет боролись за свои жизни и жизни родных и близких. Здесь также был показан видеоролик про блокаду Ленинграда.

В ДК сельского поселения Инарки прошла беседа с учащимися на тему «Символ жизни», посвященная памяти жертв блокады Ленинграда. В ходе беседы ребята познакомились с одной из героических страниц истории нашей страны, с жизнью детей и взрослых в дни блокады. Методист Леля Ясиева рассказала, как 900 дней и ночей, проявляя отвагу и мужество, жители и защитники осажденного города жили, работали, сражались, выстояли и победили.

Цель данных мероприятий — воспитание у детей патриотизма, чувства гордости за наш народ, победивший в жестокой войне.