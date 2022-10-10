В Домах культуры Ингушетии прошли мероприятия, посвященные битве за Кавказ

Ребятам рассказали о событиях 1942-1943 годов на Северном Кавказе, когда весь многонациональный советский народ единой семьей самоотверженно защищал родную землю от фашистов. Битва за Кавказ была одним из самых крупных и кровавых противостояний Великой Отечественной войны. Потери советских войск на Кавказе превысили 1 млн человек.

«Есть в нашей истории события, над которыми не властны ни время, ни переменчивая память людская, ни повседневная суета. Все дальше уходят от нас грозные годы Великой Отечественной войны. Для современных детей и подростков эта война — уже далекая история. Но не должна исчезнуть память о том подвиге, что совершили наши деды и прадеды, отстаивая свободу и независимость нашей Родины. Освобождение от немецко-фашистских захватчиков кавказской земли и победоносное завершение битвы за Кавказ 9 октября 1943 года — важная дата для всех жителей России», — убежден директор сельского ДК Билал Алироев.

К мероприятию сотрудники библиотеки подготовили книжную выставку «О прошлом память сохраняя», которая проиллюстрировала этапы битвы за Кавказ и одного из ее ключевых сражений — легендарной Малгобекской оборонительной операции.

Час патриотического воспитания «Битва за Кавказ» провели для школьников и в Доме культуры сельского поселения Новый Редант.

«Дети с большим интересом слушали и анализировали информацию, отвечали на вопросы, а также задавали вопросы сами, демонстрируя свои знания», — рассказала художественный руководитель ДК Марета Ханиева.

В ходе беседы ребята узнали, что битва за Кавказ имела для нашей Родины жизненно важное значение, а сама борьба с врагом приняла крайне ожесточённый характер. Содержание мероприятия было пронизано чувством уважения к боевому прошлому Родины, к трудолюбивому героическому народу нашей страны и направлено на воспитание чувства гордости за свою малую родину. В завершение мероприятия была объявлена минута молчания.