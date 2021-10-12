В домах культуры Ингушетии прошли мероприятия, посвященные битве за Кавказ в Великой Отечественной войне

Так, коллектив ДК сельского поселения Пседах совместно с библиотекарями провел для учащихся школ села беседу «Битва за освобождение Кавказа». В ходе мероприятия ребята узнали, что битва за Кавказ относится к тем сражениям, которые играли судьбоносное решение во время Великой Отечественной войны. Школьникам рассказали обо всех испытаниях, которые пришлось перенести не только солдатам, которые сражались за свою Родину, но и мирным жителям, которые проявили стойкость и мужество, сохраняя веру в Победу. Работниками библиотеки была оформлена книжная выставка «Будем помнить, будем жить».

В Доме культуры Карабулака состоялся тематический вечер, в ходе которого ведущий мероприятия Шамиль Гарданов вместе с юными жителями города вспоминали имена героев, ценой своей жизни стоявших на страже своей Родины. Воины всех национальностей делили между собой суровую солдатскую долю, вместе добывали воинскую славу.

«Фронтовая дружба представителей братских народов, скрепленная кровью, выдержала суровые испытания и стала одним из решающих источников нашей победы в Великой Отечественной Войне», — отметил ведущий.

В сельских ДК Нового Реданта, Яндаре, Долаково, Алхасты, Плиево и других сел республики прошли книжные выставки, беседы, уроки памяти, просмотры фильма «Битва за Кавказ» и другие мероприятия, посвященные этому событию.