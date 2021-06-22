Память

В домах культуры Ингушетии прошли мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби

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В домах культуры Ингушетии прошли мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби, сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества.

Так как в Ингушетии 22 июня — трагический день вдвойне, мероприятия проводились два дня: в один вспоминали героев Великой Отечественной войны, в другой — отдавали дань памяти погибшим в 2004 году сотрудникам милиции.

Так, 21 июня в Доме культуры сельского поселения Средние Ачалуки прошла беседа для школьников «Война. Победа. Память», в ДК Вежарий-Юрта — час истории на тему Великой Отечественной войны, в Верхних Ачалуках — вечер памяти «Строки, опалённые войной».

22 июня в Вежарий-Юрте провели беседу, посвященную погибшим сотрудникам МВД «Этот день нельзя забыть!». В Долаково провели беседу с учащимися «Терроризм — это зло, я выбираю жизнь!».

Книжные выставки, музыкально-литературные композиции и другие мероприятия прошли во всех населенных пунктах республики. В основном, аудитория мероприятий состояла из школьников и молодежи, которые с неподдельным интересом слушали рассказчиков, сами декламировали стихи и пели песни о войне, принимали участие в выставках рисунков.

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