В домах культуры Ингушетии школьников приучают к здоровому образу жизни

Так, в ДК сельского поселения Сурхахи состоялся тематический час, посвященный профилактике табакокурения. Воспитанница ДК подготовила и прочитала своим сверстникам доклад о том, как влияет курение на молодой организм и чем это грозит впоследствии. Участники встречи активно участвовали в диалоге, выражая свое негативное отношение к курению и другим вредным привычкам.

Работники Дома культуры Кантышево провели профилактическую беседу «Нет наркотикам» для учащихся школы № 4. В ходе беседы с ребятами были рассмотрены причины, приводящие людей к употреблению психоактивных веществ, как зависимость от наркотиков приводит к негативным последствиям во всех сферах жизни, поговорили о личной ответственности за свой выбор. В завершение беседы ребята смогли получить ответы на интересующие их вопросы.

Работники ДК сельского поселения Долаково также провели мероприятие, посвященное здоровому образу жизни. Детям рассказали, что такой образ жизни предусматривает физическую активность, сбалансированное питание, отсутствие вредных привычек, гигиенический уход, полноценный сон и отдых, оздоровительные процедуры и эмоциональный настрой. Если следить за всеми этими аспектами, качество жизни и самочувствие существенно улучшаются. Беседа была закреплена творческим подходом: юные художники подготовили рисунки, посвященные здоровому образу жизни.