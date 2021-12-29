Профилактика экстремизма

В домах культуры Назрановского района Ингушетии прошли мероприятия антитеррористической направленности

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В домах культуры Назрановского района в целях профилактики терроризма и экстремизма регулярно проводятся мероприятия соответствующей тематики, сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.

Так, в ДК сельского поселения Плиево состоялась дискуссия о проблемах формирования межнациональной толерантности, дружбы и взаимопонимания, профилактике терроризма в многонациональной молодежной среде. Участниками мероприятия «Мы против террора» стали глава сельской администрации Омар Плиев, местный имам Магомед Плиев, а также жители села.

В Доме культуры сельского поселения Сурхахи прошло мероприятие «Терроризм — угроза обществу!» с участием представителей администрации и религиозных деятелей села.

В Доме культуры сельского поселения Али-Юрт состоялась встреча школьников с религиозными деятелями села Мухмудом-хаджи Евлоевым и Уламбиком Аспиевым. Гости провели с учащимися профилактическую беседу, в ходе которой было приведено много отрицательных примеров, которые заставили ребят задуматься над происходящим вокруг.

В ходе мероприятия «Мир без терроризма», которое состоялось в ДК сельского поселения Барсуки, воспитанники узнали об истории возникновения терроризма и о наиболее известных терактах последнего десятилетия. В заключение сельский депутат А. А. Плиев акцентировал внимание детей на ключевом моменте данного мероприятия — воспитании ответственного отношения к своей жизни и жизни окружающих.

В ДК сельского поселения Яндаре на беседу со школьниками были приглашены сотрудники МВД, которые объяснили детям сущность терроризма, его типы и цели, рассказали о жестокости терактов, посоветовали, как вести себя в тех или иных ситуациях, угрожающих жизни людей.

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