В Доме культуры села Барсуки Назрановского района Ингушетии прошла акция «Блокадный хлеб»
В Доме культуры сельского поселения Барсуки прошла акция «Блокадный хлеб», сообщили газете «Ингушетия» в администрации Назрановского района.
Цель мероприятия — формирование у воспитанников способности сопереживать людям, жившим в час испытаний для страны, чтобы каждый ребенок самостоятельно осмыслил и проанализировал события 40-х годов XX века.
В ходе беседы художественный руководитель ДК Милана Местоева рассказала о том, какой ценой доставался кусок хлеба.