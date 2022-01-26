Память

В Доме культуры села Барсуки Назрановского района Ингушетии прошла акция «Блокадный хлеб»

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В Доме культуры сельского поселения Барсуки прошла акция «Блокадный хлеб», сообщили газете «Ингушетия» в администрации Назрановского района.
 

Цель мероприятия — формирование у воспитанников способности сопереживать людям, жившим в час испытаний для страны, чтобы каждый ребенок самостоятельно осмыслил и проанализировал события 40-х годов XX века.

В ходе беседы художественный руководитель ДК Милана Местоева рассказала о том, какой ценой доставался кусок хлеба.

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