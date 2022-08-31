В Доме-музее скульптора Руслана Мамилова открывается новый экспозиционный зал

На данный момент, по ее словам, в музее проходит косметический ремонт и благоустройство прилегающей территории, а также модернизация и обновление выставочных экспозиций. В новом зале будут представлены живописные картины, традиционные ингушские костюмы, предметы этнографии, а также мемориальные художественные предметы скульптора.

Дом-музей известного ингушского скульптора Руслана Израиловича Мамилова (1928-1992 гг.) был открыт в сельском поселении Джейрах в сентябре 2011 года. В настоящее время здесь насчитывается 554 экспоната основного и научно-вспомогательного фонда. Это личные вещи художника, скульптуры, живописные полотна, документы и предметы быта.

Отдельное внимание уделено супруге Руслана Мамилова — лингвисту, доктору философских наук, профессору Фирузе Гиреевне Оздоевой, благодаря усилиям которой было инициировано создание музея в доме, который стал его духовным пристанищем от шума и суеты городской жизни, где он обрел покой и вдохновение.

«Руслан Мамилов в 1968 году создал памятник пожарным, погибшим при тушении пожаров от налетов фашистской авиации на Грозный в 1942 году. Этот памятник до сих является монументальной достопримечательностью столицы Чеченской Республики», — рассказала Ася Евлоева.

По ее словам, коллектив Дома-музея Руслана Мамилова — заведующий филиалом Адибула Цуров, который лично был знаком с мастером и благодаря которому были сохранены мемориальные ценности, и экскурсовод Айшат Хабриева — всегда рад встретить и познакомить посетителей с биографией и творчеством талантливого скульптора.

Дом-музей скульптора Мамилова Р. И. находится по адресу: с. п. Джейрах, ул. Льянова, 37а. Музей работает ежедневно с 10:00 до 17:00, кроме субботы и воскресенья.