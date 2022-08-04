В Доме народного творчества Ингушетии готовят проект, посвященный старинной ингушской колыбели

В этом проекте, автором которого является заведующий отделом этнографии РДНТ Султан Мерешков, будет рассказываться о том, как изготавливалась в старину колыбель с наглядной видеофиксацией всех этапов работы древних мастеров.

Кроме того, Дом народного творчества готовит к выпуску книгу, в которой найдут свое отражение старинные ингушские игры. Над этой книгой вместе с Султаном Мерешковым трудится художник-иллюстратор, методист РДНТ Зина Газдиева.