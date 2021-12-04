ДТП

В ДТП на ФАД «Кавказ» в Ингушетии пострадали два человека

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В дорожно-транспортном происшествии на федеральной автодороге Р-217 «Кавказ» близ сельского поселения Гази-Юрт Назрановского района Ингушетии пострадали два человека.

Сообщение о том, что произошло ДТП поступило в дежурную смену ГУ МЧС по республике вечером в пятницу.

По прибытии на место происшествия спасателями было установлено, что водитель автомобиля Lada Granta, не справившись с управлением, совершил наезд на оградительное заграждение.

Пострадавшие деблокированы и на карете скорой помощи доставлены в травматологическое отделение ИРКБ. Детей среди участников ДТП нет.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

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