В ДТП на ФАД «Кавказ» в Ингушетии пострадали два человека
В дорожно-транспортном происшествии на федеральной автодороге Р-217 «Кавказ» близ сельского поселения Гази-Юрт Назрановского района Ингушетии пострадали два человека.
Сообщение о том, что произошло ДТП поступило в дежурную смену ГУ МЧС по республике вечером в пятницу.
По прибытии на место происшествия спасателями было установлено, что водитель автомобиля Lada Granta, не справившись с управлением, совершил наезд на оградительное заграждение.
Пострадавшие деблокированы и на карете скорой помощи доставлены в травматологическое отделение ИРКБ. Детей среди участников ДТП нет.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.