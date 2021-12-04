В ДТП на ФАД «Кавказ» в Ингушетии пострадали два человека

Сообщение о том, что произошло ДТП поступило в дежурную смену ГУ МЧС по республике вечером в пятницу.

По прибытии на место происшествия спасателями было установлено, что водитель автомобиля Lada Granta, не справившись с управлением, совершил наезд на оградительное заграждение.

Пострадавшие деблокированы и на карете скорой помощи доставлены в травматологическое отделение ИРКБ. Детей среди участников ДТП нет.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.