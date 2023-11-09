ДТП

В ДТП с участием грузовика и микроавтобуса в Ингушетии погиб один человек

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В автоаварии с участием Volkswagen Touareg, микроавтобуса и грузовика Freightliner один человек погиб и двое пострадали, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе чрезвычайного ведомства по республике.

Сообщение о ДТП на 570 км ФАД Р-217 «Кавказ» поступило в дежурную смену регионального главка МЧС накануне в 21:25 мск.

Пострадавшие на машине скорой помощи и попутным транспортом доставлены в травматологическое отделение ИРКБ в Назрани.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. Для ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия привлекались сотрудники МЧС и ПСО «Эрзи».

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