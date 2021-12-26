ДТП

В ДТП с участием трех автомобилей в Ингушетии пострадал один человек

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В дорожно-транспортном происшествии с участием трех автомобилей на автодороге «Назрань-Ачалуки» в Ингушетии в воскресенье вечером пострадал один человек.

Как сообщает пресс-служба МЧС по республике, по прибытии на место происшествия спасателями было установлено, что столкнулись автомобили марки «БМВ», Лада «Ларгус» и ВАЗ-2114.

Пострадавший на карете скорой медицинской помощи доставлен в травматологическое отделение Ингушской республиканской клинической больницы.

Детей среди участников ДТП нет.

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