В двух автоавариях в Ингушетии пострадали пять человек

Сообщение о первой автоаварии на ФАД «Кавказ» поступило в дежурную смену ГУ МЧС по республике 22:33 мск в понедельник. По прибытии на место происшествия спасателями было установлено, что столкнулись два автомобиля ВАЗ-2107 и «Лада-Приора».

Трое пострадавших на карете скорой медицинской помощи доставлены в реанимационное отделение центральной районной больницы в городе Сунжа.

Через 16 минут поступило сообщение о ДТП в городе Назрани. Столкнулись автомобили марки «Мерседес-Бенц» и ВАЗ-2109. Двое пострадавших попутным транспортом доставлены в реанимационное отделение ИРКБ.

Детей среди участников дорожно-транспортных происшествий нет.