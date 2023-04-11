В двух ДТП на одном и том же участке дороги в Ингушетии пострадали 3 человека

Сообщение о первой автоаварии на 587 км федеральной автодороги «Кавказ» в районе развилки на сельское поселение Троицкое Сунженского района поступило в дежурную смену ГУ МЧС по республике накануне 20.23 мск.

В результате столкновения грузовой автомашины и «Газели» пострадал один человек, который доставлен в ИРКБ в городе Назрани.

Почти через два часа на том же участке дороги произошло ДТП с участием автомобилей Hyundai Solaris и Mazda.

Травмированы два человека. Они госпитализированы в Сунженскую центральную районную больницу.

Причины и обстоятельства происшествий устанавливаются.