В двух ДТП на одном и том же участке дороги в Ингушетии пострадали 3 человека
Три человека пострадали в двух дорожно-транспортных происшествиях в республике, сообщили «Ингушетии» в чрезвычайном ведомстве по региону.
Сообщение о первой автоаварии на 587 км федеральной автодороги «Кавказ» в районе развилки на сельское поселение Троицкое Сунженского района поступило в дежурную смену ГУ МЧС по республике накануне 20.23 мск.
В результате столкновения грузовой автомашины и «Газели» пострадал один человек, который доставлен в ИРКБ в городе Назрани.
Почти через два часа на том же участке дороги произошло ДТП с участием автомобилей Hyundai Solaris и Mazda.
Травмированы два человека. Они госпитализированы в Сунженскую центральную районную больницу.
Причины и обстоятельства происшествий устанавливаются.