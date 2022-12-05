В двух населенных пунктах Ингушетии 7 декабря отключат свет
С 9 до 17 часов 7 декабря в городе Малгобеке и сельском поселении Вежарий Малгобекского района Ингушетии отключат свет из-за плановых ремонтных работ.
Об этом сообщает пресс-служба МЧС по республике со ссылкой на ПАО «Россети Северный Кавказ» — «Ингушэнерго».
В чрезвычайном ведомстве призвали жителей города и села быть бдительными, следить за электрическими приборами и оборудованием.
Единая дежурно-диспетчерская служба Малгобекского района 8 (8732) 62-41-81.
ЕДДС Малгобека — 8 (8732) 62-44-52.