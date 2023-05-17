В двух населенных пунктах Ингушетии на 5 часов отключат свет
В городе Карабулаке и сельском поселении Яндаре Назрановского района Ингушетии сегодня, 17 мая, с 13 до 18 часов частично будет прекращена подача электроэнергии из-за проведения плановых ремонтных работ.
Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону со ссылкой на филиал «Россети Северный Кавказ» — «Ингушэнерго».
В чрезвычайном ведомстве призвали жителей города и села быть осторожными, следить за электрическими приборами.
Единая дежурно-диспетчерская служба Карабулака: 8 (8734) 44-43-51.
ЕДДС Назрановского района: 8 (8732) 22-11-07.