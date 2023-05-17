В двух населенных пунктах Ингушетии на 5 часов отключат свет

Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону со ссылкой на филиал «Россети Северный Кавказ» — «Ингушэнерго».

В чрезвычайном ведомстве призвали жителей города и села быть осторожными, следить за электрическими приборами.

Единая дежурно-диспетчерская служба Карабулака: 8 (8734) 44-43-51.

ЕДДС Назрановского района: 8 (8732) 22-11-07.