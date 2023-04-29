Банковская система

В двух селах Ингушетии откроются точки обслуживания «Почта Банка»

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В сельских поселениях Средине Ачалуки Малгобекского района и Троицкое Сунженского района республики планируется открыть точки обслуживания «Почта Банка».

Речь об этом шла на встрече премьер-министра региона Владимира Сластенина с директором макрорегиона «Северный Кавказ» АО Почта Банка Анатолием Лопыриным и управляющим республиканским центром «Ингушетия» кредитного учреждения Даудом Нальгиевым.

За год «Почта Банк» установил в регионе 7 новых банкоматов, часть из которых находится в отдаленных населенных пунктах, в числе них — Вежарий-Юрт, Нижние Ачалуки и другие.

Сластенина считает, что в Ингушетии наблюдается положительная динамика в развитии регионального центра «Почта Банка». Он отметил внимание и усилия, которые прикладываются руководством и работниками для улучшения качества сервиса.

«Мы все чаще получаем отзывы благодарных граждан, обратившихся к нам за той или иной услугой. Кроме того, мы провели кадровую ротацию 70% коллектива, что и сыграло роль на смену вектора развития центра в лучшую сторону», — ответил Нальгиев.

По его словам, заключено 15 договоров с бюджетными ведомствами разного уровня, многие из которых социальной направленности (школы, детсады, больницы).

На встрече также были затронуты вопросы открытия собственных клиентских центров в городах Сунже и Малгобеке, и круглосуточных банкоматов. На данный момент жители не имеют доступа к банкоматам «Почта Банка» после окончания рабочего дня в отделениях почтовой службы, а единственный клиентский центр находится в Назрани.

Лопырин отметил заинтересованность региона в развитии банковского сектора. По итогам встречи была достигнута договоренность о сотрудничестве в обозначенных направлениях, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

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