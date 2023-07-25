АПК

В двух селах Ингушетии появятся новые ветлечебницы

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В республиканском правительстве поддержали программу развития государственной ветеринарной службы региона до 2028 года и планы строительства ветеринарных лечебниц в Назрановском и Сунженском районах, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе руководителя республики.

«Ветуправление республики подготовило документацию и направило заявку в Минсельхоз Ингушетии на строительство двух ветеринарных лечебниц в селениях Берд-Юрт и Гази-Юрт в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» , - сказал собеседник.

По его словам, объекты построят в 2024 году. Кроме того, в Минфин региона направлен проект постановления правительства Ингушетии, согласно которому будет повышена заработная плата ветеринарных специалистов.

В правительстве одобрили предложение ветеринарного управления о принятии региональной госпрограммы » Развитие государственной ветеринарной службы Ингушетии на 2024-2028 годы " с целью укрепления материально-технической базы и поддержания эпизоотического благополучия в регионе, Минфину Ингушетии поручено изыскать в республиканском бюджете средства на ее реализацию.

Напомним, государственная ветеринарная служба Ингушетии состоит из ветеринарного управления и республиканской ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных, куда входит пять филиалов районных ветеринарных станций — Сунженская, Малгобекская, Джейрахская, Назрановская и городская ветеринарная станция Магаса. Всего в регионе 42 ветеринарных участка, которые входят в состав районных ветеринарных станций.

Главным ветеринарным диагностическим учреждением является республиканская ветеринарная лаборатория, расположенная в Сунже.

Бюджет ветеринарной службы на этот год составляет 72,5 млн рублей. Объем внебюджетных поступлений на этот год составил свыше 2 млн рублей.

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