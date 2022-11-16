В двух сельских поселениях Ингушетии до 2024 года будут обновлены дома культуры

В сельских поселениях Пседах и Нижние Ачалуки Малгобекского района Ингушетии до 2024 года будут обновлены дома культуры, в рамках нацпроекта «Культура».

Планируется провести реконструкцию уже имеющихся объектов: обновить фасад зданий, отремонтировать внутренние помещения и прилегающую территорию.

«После ремонта в них можно проводить еще больше интересных мероприятий, увеличить количество и посещаемость детских, молодежных и семейных вечеров», — сообщил газете «Ингушетия» сотрудник администрации Малгобекского района.

Отметим, что программу реконструкции и модернизации сельских домов культуры в рамках нацпроекта «Культура» расширят в 2023-2024 годах.