Нацпроекты

В двух сельских поселениях Ингушетии до 2024 года будут обновлены дома культуры

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В сельских поселениях Пседах и Нижние Ачалуки Малгобекского района Ингушетии до 2024 года будут обновлены дома культуры, в рамках нацпроекта «Культура».

Планируется провести реконструкцию уже имеющихся объектов: обновить фасад зданий, отремонтировать внутренние помещения и прилегающую территорию.

«После ремонта в них можно проводить еще больше интересных мероприятий, увеличить количество и посещаемость детских, молодежных и семейных вечеров», — сообщил газете «Ингушетия» сотрудник администрации Малгобекского района.

Отметим, что программу реконструкции и модернизации сельских домов культуры в рамках нацпроекта «Культура» расширят в 2023-2024 годах.

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