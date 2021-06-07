Последствия стихии

В двух сельских поселениях Ингушетии затопило улицы из-за сильного ливня

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В результате выпадения обильных осадков в выходные дни, 5-6 июня текущего года, в сельских поселениях Верхние Ачалуки и Сагопши Малгобекского района произошло подтопление ряда улиц, сообщили газете «Ингушетия» в региональном МЧС.

«В сельском поселении Верхние Ачалуки подтопление произошло на улицах Пушкина, Шарипова, Школьная и Ломоносова. Какие последствия ливня в сельском поселении Сагопши, пока неизвестно, ущерб оценивается. По сообщениям ЕДДС района, затопило также два приусадебных участка на улице Ломоносова», — сказал собеседник.

По его словам, для ликвидации последствий подтопления привлечены силы и средства поисково-спасательного отряда «Эрши» в количестве трех человек и одна единица техники.

«Уровни рек находятся в норме, дополнительных угроз, связанных с повышением уровня рек, в настоящий момент нет», — добавили в чрезвычайном ведомстве.

Отметим, что ранее полученный прогноз о штормовом предупреждении на 5 и 6 июня оправдался частично, данный прогноз (сильные осадки, гроза, град, усиление ветра до 25 м/с) сохраняется до конца суток 7 июня.

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