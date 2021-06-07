В двух сельских поселениях Ингушетии затопило улицы из-за сильного ливня

«В сельском поселении Верхние Ачалуки подтопление произошло на улицах Пушкина, Шарипова, Школьная и Ломоносова. Какие последствия ливня в сельском поселении Сагопши, пока неизвестно, ущерб оценивается. По сообщениям ЕДДС района, затопило также два приусадебных участка на улице Ломоносова», — сказал собеседник.

По его словам, для ликвидации последствий подтопления привлечены силы и средства поисково-спасательного отряда «Эрши» в количестве трех человек и одна единица техники.

«Уровни рек находятся в норме, дополнительных угроз, связанных с повышением уровня рек, в настоящий момент нет», — добавили в чрезвычайном ведомстве.

Отметим, что ранее полученный прогноз о штормовом предупреждении на 5 и 6 июня оправдался частично, данный прогноз (сильные осадки, гроза, град, усиление ветра до 25 м/с) сохраняется до конца суток 7 июня.