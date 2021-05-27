В Джейрахе прошел праздничный концерт для пограничников
Республиканский дом народного творчества Ингушетии, сообщила его пресс-служба, организовал для военнослужащих погранзастав республики серию праздничных концертов, посвященных Дню пограничника, который отмечается 28 мая.
Накануне заслуженный деятель искусств Ингушетии Эсет Абдурзакова привезла артистов в горное поселение Джейрах, где они выступили в уютном зале сельского Дома культуры.
Пограничники, а также жители и гости села получили массу положительных эмоций от концерта, в котором блистали мастера танца и вокала. Заслуженный артист Ингушетии Адам Оздоев, танцевальный дуэт ансамбля «Магас» Румина Евкурова и Рашид Пошев, а также вокалистка магасского КТЦ Марем Олигова сорвали многочисленные аплодисменты публики.
После концерта артисты раздавали автографы и устроили фотосессию на память о яркой незабываемой встрече.