В Джейрахе прошел праздничный концерт для пограничников

Накануне заслуженный деятель искусств Ингушетии Эсет Абдурзакова привезла артистов в горное поселение Джейрах, где они выступили в уютном зале сельского Дома культуры.

Пограничники, а также жители и гости села получили массу положительных эмоций от концерта, в котором блистали мастера танца и вокала. Заслуженный артист Ингушетии Адам Оздоев, танцевальный дуэт ансамбля «Магас» Румина Евкурова и Рашид Пошев, а также вокалистка магасского КТЦ Марем Олигова сорвали многочисленные аплодисменты публики.

После концерта артисты раздавали автографы и устроили фотосессию на память о яркой незабываемой встрече.