Концерт

В Джейрахе прошел праздничный концерт для пограничников

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Республиканский дом народного творчества Ингушетии, сообщила его пресс-служба, организовал для военнослужащих погранзастав республики серию праздничных концертов, посвященных Дню пограничника, который отмечается 28 мая.

Накануне заслуженный деятель искусств Ингушетии Эсет Абдурзакова привезла артистов в горное поселение Джейрах, где они выступили в уютном зале сельского Дома культуры.

Пограничники, а также жители и гости села получили массу положительных эмоций от концерта, в котором блистали мастера танца и вокала. Заслуженный артист Ингушетии Адам Оздоев, танцевальный дуэт ансамбля «Магас» Румина Евкурова и Рашид Пошев, а также вокалистка магасского КТЦ Марем Олигова сорвали многочисленные аплодисменты публики.

После концерта артисты раздавали автографы и устроили фотосессию на память о яркой незабываемой встрече.

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