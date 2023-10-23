В Джейрахе стартовало строительство новой зоны отдыха
По поручению Главы региона в сельском поселении Джейрах начато строительство зоны отдыха, предназначенной как для местных жителей, так и для туристов, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе администрации Джейрахского района.
По словам собеседника издания, зона отдыха будет располагаться на берегу реки Армхи. В рамках строительства планируется возвести беседки, установить скамейки, урны. Помимо этого, планируется высадить деревья разных видов и цветы.
Отмечается, что в дальнейшем на данном участке также появится мини-футбольное поле.