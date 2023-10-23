Строительство

В Джейрахе стартовало строительство новой зоны отдыха

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По поручению Главы региона в сельском поселении Джейрах начато строительство зоны отдыха, предназначенной как для местных жителей, так и для туристов, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе администрации Джейрахского района.

По словам собеседника издания, зона отдыха будет располагаться на берегу реки Армхи. В рамках строительства планируется возвести беседки, установить скамейки, урны. Помимо этого, планируется высадить деревья разных видов и цветы.

Отмечается, что в дальнейшем на данном участке также появится мини-футбольное поле.

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