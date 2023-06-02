Конкурс

В Джейрахско-Ассинском музее-заповеднике Ингушетии наградили победителей детского конкурса

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В рамках празднования 35-летия со дня образования Джейрахско-Ассинского музея-заповедника был проведен детский конкурс «Горная Ингушетия глазами детей». В церемонии награждении победителей конкурса участвовал исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии региона Саварбек Холохоев, сообщает пресс-служба экологического ведомства.

Отмечается, что для участия в творческом состязании были приглашены дети в возрасте от 6 до 16 лет. Конкурс стал для детей замечательной возможностью проявить свои способности и вдохновиться историческим и культурным наследием родного края.

Саварбек Холохоев поздравил всех участников и подчеркнул важность сохранения и популяризации исторического и культурного наследия народа.

Победители и призеры конкурса были награждены заслуженными дипломами и ценными призами, которые стали отличной наградой за их творческие усилия.

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