В Джейрахско-Ассинском музее-заповеднике Ингушетии наградили победителей детского конкурса
В рамках празднования 35-летия со дня образования Джейрахско-Ассинского музея-заповедника был проведен детский конкурс «Горная Ингушетия глазами детей». В церемонии награждении победителей конкурса участвовал исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии региона Саварбек Холохоев, сообщает пресс-служба экологического ведомства.
Отмечается, что для участия в творческом состязании были приглашены дети в возрасте от 6 до 16 лет. Конкурс стал для детей замечательной возможностью проявить свои способности и вдохновиться историческим и культурным наследием родного края.
Саварбек Холохоев поздравил всех участников и подчеркнул важность сохранения и популяризации исторического и культурного наследия народа.
Победители и призеры конкурса были награждены заслуженными дипломами и ценными призами, которые стали отличной наградой за их творческие усилия.