В Джейрахско-Ассинском музее-заповеднике Ингушетии наградили победителей детского конкурса

Отмечается, что для участия в творческом состязании были приглашены дети в возрасте от 6 до 16 лет. Конкурс стал для детей замечательной возможностью проявить свои способности и вдохновиться историческим и культурным наследием родного края.

Саварбек Холохоев поздравил всех участников и подчеркнул важность сохранения и популяризации исторического и культурного наследия народа.

Победители и призеры конкурса были награждены заслуженными дипломами и ценными призами, которые стали отличной наградой за их творческие усилия.