В Джейрахском районе Ингушетии 2 июля пройдёт премьера спектакля «Кровная месть»
Как сообщила пресс-служба Русского государственного музыкально-драматического театра республики, премьера спектакля «Кровная месть» состоится 2 июля на территории ЛОК «Армхи» Джейрахского района Ингушетии.
Автором и режиссёром постановки является заслуженный деятель искусств РИ Микаэл Базоркин.
Спектакль «Кровная месть» пройдёт в рамках этнокультурного проекта «Легенды Ингушетии». Эта вторая часть проекта. Напомним, что первая постановка — «Волчица» — прошла с большим успехом 20 июня на территории древнего горного селения Экикал, в родовой башне Аушевых. Сюжет этой постановки поведал зрителям о преданности жены своему мужу, о долге и чести, верности и самопожертвовании.
Русский государственный музыкально-драматический театр республики приглашает желающих на премьеру спектакля