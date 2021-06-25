В Джейрахском районе Ингушетии 2 июля пройдёт премьера спектакля «Кровная месть»

Автором и режиссёром постановки является заслуженный деятель искусств РИ Микаэл Базоркин.

Спектакль «Кровная месть» пройдёт в рамках этнокультурного проекта «Легенды Ингушетии». Эта вторая часть проекта. Напомним, что первая постановка — «Волчица» — прошла с большим успехом 20 июня на территории древнего горного селения Экикал, в родовой башне Аушевых. Сюжет этой постановки поведал зрителям о преданности жены своему мужу, о долге и чести, верности и самопожертвовании.

Русский государственный музыкально-драматический театр республики приглашает желающих на премьеру спектакля