В Джейрахском районе Ингушетии найден древний склеп

«Древнее строение расположено севернее архитектурного комплекса на расстоянии 150-200 метров», — прокомментировал собеседник издания.

Сотрудники музея произвели замеры усыпальницы, фотофиксацию, а также задокументировали полное описание находки. В дальнейшем выявленный объект будет внесен в список ОКР региона.

Отметим, что «Нижний Пуй» представляет собой древнее башенное поселение замкового типа и расположено на юге Таргимской котловины. Именно здесь находится самая высокая боевая башня в горной Ингушетии.