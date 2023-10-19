Археология

В Джейрахском районе Ингушетии найден древний склеп

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На территории башенного комплекса «Нижний Пуй» обнаружили ранее неучтенный подземный склеп, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Джейрахско-Ассинского музея-заповедника.

«Древнее строение расположено севернее архитектурного комплекса на расстоянии 150-200 метров», — прокомментировал собеседник издания.

Сотрудники музея произвели замеры усыпальницы, фотофиксацию, а также задокументировали полное описание находки. В дальнейшем выявленный объект будет внесен в список ОКР региона.

Отметим, что «Нижний Пуй» представляет собой древнее башенное поселение замкового типа и расположено на юге Таргимской котловины. Именно здесь находится самая высокая боевая башня в горной Ингушетии.

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