В Джейрахском районе Ингушетии обнаружили древнюю мельницу

Выявленный объект располагается южнее архитектурного комплекса на расстоянии 200 метров близ русла реки. Также рядом со строением был найден фрагмент мельничного круга, который в старину предназначался для перемалывания зерна.

Эти признаки дают основания предполагать, что находка представляет собой не что иное, как водяную мукомольную мельницу.

Сотрудники музея уже провели замеры сооружения. В дальнейшем, после проведения более тщательных исследований постройка пополнит список объектов культурного наследия региона.