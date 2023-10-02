В Джейрахском районе Ингушетии обнаружили древнюю мельницу
На территории башенного комплекса «Мяшхи» найдено ранее неизвестное сооружение, которое по всем признакам является объектом культурного наследия республики, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Джейрахско-Ассинского музея-заповедника.
Выявленный объект располагается южнее архитектурного комплекса на расстоянии 200 метров близ русла реки. Также рядом со строением был найден фрагмент мельничного круга, который в старину предназначался для перемалывания зерна.
Эти признаки дают основания предполагать, что находка представляет собой не что иное, как водяную мукомольную мельницу.
Сотрудники музея уже провели замеры сооружения. В дальнейшем, после проведения более тщательных исследований постройка пополнит список объектов культурного наследия региона.