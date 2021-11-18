В Джейрахском районе Ингушетии планируется благоустроить 70 мест отдыха

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В рамках проекта «В гостях у гор» в Джейрахском районе Ингушетии планируется благоустроить 70 мест отдыха для туристов, сообщили газете «Ингушетия» в Комтуризма региона.

В горном Джейрахском районе уже начали организовывать пространства для туристов. Идея принадлежит молодому энтузиасту Адаму Мальсагову. В настоящее время активисты работают в заповеднике «Эрзи», вблизи башенных комплексов Таргим и Хамхи.

Проект реализуется при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодёжи. Создаваемые площадки не только удобны отдыхающим, но и должны минимизировать урон природе и экологии от пикников туристов.

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