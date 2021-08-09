В Джейрахском районе Ингушетии появится первый в регионе военно-спортивный клуб

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В горном районе Ингушетии появится первый в республике военно-спортивный клуб «Президентский спорт», об этом сообщил руководитель АНО «Развитие Джейрахского района» Адам Цицкиев после встречи с представителем Пограничной службы ФСБ России.

«Клуб будет работать на базе спортивной школы Джейрахского муниципального района. Основная задача клуба — военно-спортивная подготовка молодежи, совместно с Пограничной службой ФСБ России. В результате деятельности ВСК воспитанники будут обучаться таким навыкам, как военное дело, единоборства (дзюдо, самбо, грэпплинг) обращение с оружием, защита границы и т. д.», — цитирует Цицкиева пресс-служба Джейрахского района.

По его словам, необходимость создания данного клуба обусловлена тем, что Россия в целом и малая родина Ингушетия в частности имеет обширные границы, которые нужно охранять, и необходимо готовить людей, посвятивших себя профессии — «Родину защищать».

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