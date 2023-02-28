В Джейрахском районе Ингушетии прошли мероприятия ко Дню молодого избирателя

Учащимся подробно рассказали об этапах избирательного процесса Российской Федерации (мероприятия по подготовке выборов, проведение предвыборной кампании, процедура голосования, подсчет голосов, подведение итогов выборов и объявление результатов).

Как сообщили в Избиркоме Ингушетии, подобные мероприятия проводятся в целях формирования активной гражданской позиции учащихся — будущих избирателей, повышения правовой культуры молодежи, уровня информированности молодых избирателей о выборах, создания условий для осознанного участия в голосовании, увеличения интереса молодых и будущих избирателей к вопросам управления государственными и местными делами посредством выборов.

Напомним, в республике в сентябре текущего года пройдут выборы в представительные органы муниципальных образований.