В Джейрахском районе Ингушетии прошли мероприятия ко Дню молодого избирателя
В средних общеобразовательных школах сельских поселений Ольгети и Джейрах провели мероприятия, посвященные Дню молодого избирателя, в которых приняли участие члены ТИК и УИК Джейрахского района.
Учащимся подробно рассказали об этапах избирательного процесса Российской Федерации (мероприятия по подготовке выборов, проведение предвыборной кампании, процедура голосования, подсчет голосов, подведение итогов выборов и объявление результатов).
Как сообщили в Избиркоме Ингушетии, подобные мероприятия проводятся в целях формирования активной гражданской позиции учащихся — будущих избирателей, повышения правовой культуры молодежи, уровня информированности молодых избирателей о выборах, создания условий для осознанного участия в голосовании, увеличения интереса молодых и будущих избирателей к вопросам управления государственными и местными делами посредством выборов.
Напомним, в республике в сентябре текущего года пройдут выборы в представительные органы муниципальных образований.