Выборы

В Джейрахском районе Ингушетии прошли мероприятия ко Дню молодого избирателя

0

В средних общеобразовательных школах сельских поселений Ольгети и Джейрах провели мероприятия, посвященные Дню молодого избирателя, в которых приняли участие члены ТИК и УИК Джейрахского района.

Учащимся подробно рассказали об этапах избирательного процесса Российской Федерации (мероприятия по подготовке выборов, проведение предвыборной кампании, процедура голосования, подсчет голосов, подведение итогов выборов и объявление результатов).

Как сообщили в Избиркоме Ингушетии, подобные мероприятия проводятся в целях формирования активной гражданской позиции учащихся — будущих избирателей, повышения правовой культуры молодежи, уровня информированности молодых избирателей о выборах, создания условий для осознанного участия в голосовании, увеличения интереса молодых и будущих избирателей к вопросам управления государственными и местными делами посредством выборов.

Напомним, в республике в сентябре текущего года пройдут выборы в представительные органы муниципальных образований.

 

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Разыскиваемый Интерполом автомобиль нашли в Ингушетии
Артистка ингушской филармонии стала лауреатом окружного этапа конкурса «Солдаты антитеррора»
В Назрани провели рейды по выявлению фактов незаконной реализации алкоголя
Ингушским школьникам рассказали об истории создания Конституции республики
Газовики в Ингушетии похитили трубы у своей компании
Ингушская молодежь приняла участие в межнациональной интеллектуальной игре в Москве
На жительницу Ингушетии завели девять уголовных дел за использование подложных документов
Глава Ингушетии заявил, что проблемы семей мобилизованных граждан в приоритете
В Ингушетии стартовала дополнительная иммунизация детей против полиомиелита
Правоохранители Ингушетии изъяли более 400 бутылок контрафактного алкоголя
Ингушский колледж сервиса и быта принял участие в отборочном этапе проекта «Профессионалитет»

Главное

Яндекс.Метрика

 