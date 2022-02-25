В Джейрахском районе Ингушетии прошёл конкурс чтецов Корана

На заключительный очный этап, который состоялся на базе курорта «Армхи», попали 38 участников от 8 до 13 лет. Хафизы к этому конкурсу не допускались. Организатором мероприятия, приуроченного к 78-й годовщине депортации ингушей, выступил благотворительный фонд «Вошал».

Призовых мест было три. Участник, занявший первое место, получил компьютер, второе — смартфон, третье — телевизор.