В Джейрахском районе Ингушетии семьям мобилизованных передали продуктовые наборы

Так, глава сельского поселения Бейни Магомед Шаухалов совместно с военкомом Джейрахского района Магомедом Льяновым передали семьям мобилизованных граждан продуктовые наборы.

«Пока наши земляки выполняют свой долг в зоне СВО, дома их терпеливо ждут близкие родственники. Никто не сможет заменить матерям и женам их мужчин. Но мы должны постараться максимально облегчить их жизнь в бытовом плане», — подчеркнул Магомед Шаухалов.