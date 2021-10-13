В Джейрахском районе Ингушетии состоится прием граждан уполномоченным по правам человека и главой райадминистрации
В целях обеспечения права жителей Джейрахского района на обращение в органы государственной власти и местного самоуправления, гарантированного ст. 33 Конституции РФ, 15 октября 2021 года в администрации Джейрахского района состоится совместный прием граждан уполномоченным по правам человека в Республике Ингушетия Ибрагимом Цечоевым и главой администрации Джейрахского района Ахмедом Льяновым.
Обращения и жалобы граждан будут рассмотрены по существу в соответствии с компетенцией и действующим законодательством.
Одновременно обратившиеся граждане могут получить разъяснения о средствах, которые они вправе использовать для защиты своих прав и свобод.
Прием будет проводиться с 09:00 до 17:00 по адресу: с. п. Джейрах, ул. Льянова, 37.
Номера для предварительной записи: 8 (963) 172-42-70, 8(8734) 55-11-75 и 8(8734) 55-19-92 — ежедневно с 09:00 до 18:00, кроме субботы и воскресенья, сообщает информационно-аналитический сектор УПЧ в РИ.