В Джейрахском районе Ингушетии состоится прием граждан уполномоченным по правам человека и главой райадминистрации

Обращения и жалобы граждан будут рассмотрены по существу в соответствии с компетенцией и действующим законодательством.

Одновременно обратившиеся граждане могут получить разъяснения о средствах, которые они вправе использовать для защиты своих прав и свобод.

Прием будет проводиться с 09:00 до 17:00 по адресу: с. п. Джейрах, ул. Льянова, 37.

Номера для предварительной записи: 8 (963) 172-42-70, 8(8734) 55-11-75 и 8(8734) 55-19-92 — ежедневно с 09:00 до 18:00, кроме субботы и воскресенья, сообщает информационно-аналитический сектор УПЧ в РИ.