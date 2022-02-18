В Джейрахском районе стартовала Российско-Французская научная экспедиция по изучению истории Ингушетии

По его словам, в Франко-Ингушском центре организована группа из выпускников французских и бельгийских университетов для проведения поисковых мероприятий в ходе научной экспедиции. Целью экспедиции является сбор и анализ архивных и библиотечных материалов по древней истории Ингушетии, создание базы исторических и мемуарных источников, архивных данных в республике.

Первый этап экспедиции пройдет в Ингушетии, далее работа продолжится в архивах, университетских библиотеках и национальных музеях Франции, Германии, Испании, Италии, Польши, Венгрии, Норвегии.

В башенном комплексе «Бишт» участников экспедиции встречали старейшина тейпа Бештоевых — Муса Бештоев и общественный деятель Улан Евлоев. Тепло поприветствовав гостей, они дали им свое напутствие.

«Как известно, 2022 год является Годом культурного наследия народов России. Он проводится в целях популяризации народного искусства, сохранения культурных традиций, памятников истории и культуры, этнокультурного многообразия, культурной самобытности всех народов России. В связи с этим правление Франко-Ингушского центра разработало программу действий на ближайшие два года. Прежде всего, наша научная международная экспедиция положит начало череде научных и культурных проектов во Франции, рассчитанных на 2022-2024 годы и приуроченных к празднованию 30-летия возрождения Ингушской государственности (2022) и 100-летнему юбилею образования Республики Ингушетия (2024). Помимо исследовательской работы, мы будем также презентовать наш культурный и туристический потенциал в странах Европейского Союза», — рассказал Иса Боков.

По его словам, самое основное в научной работе — это качественный перевод специалистом-переводчиком найденного документа, потому что важно знать смысл каждого написанного предложения слово в слово.

«Мы отчетливо понимаем, что основой любого исторического исследования являются не сами источники, а извлекаемые из них достоверные исторические факты. Мы собираем все по крупицам. Со временем у нас будет создана достаточная база для подготовки и написания насыщенного анализом и подтверждающими артефактами научного материала о нашей древней истории. Но это будет коллективный труд, нужно прислушаться к мнению каждого ученого и дипломированного исследователя по заданной теме исследования», — отметил Боков.

По его словам, исследовательская работа осуществляется на добровольных началах. У каждого из участников экспедиции есть основная работа, а в свободное время они работают в музеях и библиотеках, участвуют в научных конференциях.

«Пришло время, когда нужно объединить все свои усилия и использовать свой потенциал для изучения и сохранения богатого наследия, формирования солидной научной базы в республике, состоящей из различных архивных документов, фотографий, артефактов, приобретенных законным образом, с указанием первоисточников, независимо от страны их происхождения», — рассказал Боков.

Он отметил, что в Ингушетии хорошо налажена работа Госархива, музея краеведения и Национальной библиотеки, что позволяет, опираясь на богатое наследие, оставленное предками, представлять научные статьи и монографии на европейском уровне, показывать социально-бытовую жизнь, башенную архитектуру и, самое главное, ингушские адаты, которые сыграли важную роль в сохранении и развитии многовековых традиций и культуры народа.