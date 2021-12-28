В Джейрахскую больницу Ингушетии поступили 18 передвижных медкомплексов

«Автопарк Джейрахской районной больницы пополнился 18 передвижными медицинскими комплексами. Церемония передачи новой техники состоялась в Магасе, на площади Алания перед стометровой башней Согласия», — сказал собеседник издания.

По его информации, ключи от автобусов сотрудникам медучреждения вручил и. о. первого вице-премьера Магомед Евлоев.

Он поздравил жителей Джейраха и врачей с важным для повышения качества оказания медицинской помощи поступлением.

«Благодаря мобильным комплексам жители даже самых отдаленных населенных пунктов смогут получить качественную медпомощь, пройти диагностику, сдать анализы, получить консультацию специалистов, при необходимости — направление на дальнейшее обследование или лечение», — процитировали газете зампреда в пресс-службе.

Автомобили, в числе которых маммограф, флюорограф и 16 медпунктов (ФАПы), общей стоимостью около 131 миллиона руб. приобретены в рамках реализации регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранение». Работа ведется в целях повышения доступности и качества услуг первичного звена жителям Ингушетии, в том числе в малонаселенных и труднодоступных районах.

Власти уверены, что новая техника улучшит систему первичной медико-санитарной помощи для населения всех сел Джейрахского района. В следующем году планируется поступление очередной партии мобильных комплексов и другого медоборудования.