Фестиваль

В фестивале «Край мастеров» в Ингушетии принимают участие 30 гостей-умельцев

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В числе ремесленников, принимающих участие в фестивале «Край мастеров», не только народные умельцы из Ингушетии, но и 30 представителей других субъектов России и зарубежных стран, сообщается в Телеграм-канале комитета по делам молодежи республики.

Отмечается, что первый день межрегионального фестиваля традиционных художественных промыслов и народных ремесел оставил яркие впечатления у гостей праздника. Мероприятие, проходящее в городе Назрани, посетили жители самых разных возрастов из всех уголков региона.

Каждый желающий смог поучаствовать в красочных мастер-классах и забрать с собой собственноручно сделанный сувенир.

Сегодня в актовом зале ДК с 14 до 16 часов пройдет концерт с участием танцевальных коллективов из различных регионов СКФО, напомнили в комитете по делам молодежи.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что на площади перед Дворцом культуры города Назрани с 15 по 17 декабря пройдет межрегиональный фестиваль традиционных художественных промыслов и народных ремесел «Край мастеров».

Территория разделена на 15 рабочих, досуговых и выставочных зон, которые обеспечивают реализацию интерактивной программы проекта с непосредственным участием посетителей — это плотницкие, кузнечные, гончарные и текстильные мастерские, а также мастерские декоративно-прикладного искусства, музейно-выставочные площадки и многое другое.

Время работы фестиваля: 16 и 17 декабря — с 11 до 15 часов.

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