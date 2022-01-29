В феврале вступает в силу ряд законов

Также с 1 февраля заработает закон, который защитит минимальный доход должников от взыскания. Гражданин сможет подать заявление с реквизитами банковского счета, на котором он хочет сохранить сумму в размере прожиточного минимума на свои нужды.

Помимо этого, российские пенсионеры начнут получать проиндексированную выше уровня инфляции пенсию — она увеличится на 8,6%. За январь они смогут рассчитывать на доплату — разницу между индексацией по состоянию на начало года (5,9%) и индексацией по новому закону. Дело в том, что он имеет обратную силу.

Кроме того, с февраля в справке из ЕГРН появится новая строка о состоянии жилого помещения или дома. Так, при покупке квартиры граждане смогут своевременно узнать о том, что жилье, например, признано непригодным к проживанию, аварийным или подлежит сносу.

За отсутствие или несвоевременную установку систем автоматического контроля за источниками выбросов загрязняющих веществ вводятся штрафы. С должностных лиц будут взыскивать до 40 тысяч рублей, а с организаций — до 200 тысяч рублей.

С 8 февраля изменятся порядок управления паевыми инвестиционными фондами и правила выплаты по доходам по паям ПИФ — их будет устанавливать своим нормативным актом Центробанк.

Также с 8 февраля вступит в силу повышенная ответственность за производство, оборот перевозку немаркированных сигарет и алкоголя. Штрафы для организаций будут достигать 500 тысяч рублей.