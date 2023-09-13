В филиале фонда «Защитники Отечества» Ингушетии приняли 130 обращений от ветеранов СВО и членов их семей

Об этом на заседании правительства под руководством премьер-министра республики Владимира Сластенина сообщила заместитель руководителя отделения Зина Зурабова.

«Наш филиал отработал уже три месяца. За это время мы проделали немалую работу. Были, конечно, и определенные трудности, за это время мы прошли этап становления, формирования коллектива, и продолжаем набираться опыта. Однако с первых дней мы активно взаимодействуем с органами власти и общественными организациями», — отметила она.

По ее словам, большая часть обращений касается таких вопросов, как оформление документы для получения статуса ветерана боевых действий или инвалида боевых действий, прохождения медицинской реабилитации, получения земельного участка и льгот на оплату коммунальных услуг, трудоустройства и так далее.

Зина Зурабова рассказала, что персональное сопровождение участников СВО, членов семей погибших осуществляют 20 социальных координаторов. Они также оказывают адресную помощь, выезжают на дом.

Премьер напомнил, что главная миссия филиала — содействовать в получении мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством, помогать ветеранам и участникам СВО вернуться к полноценной мирной жизни.

«Помочь нашим бойцам и членам их семей мы можем только в тесном взаимодействии друг с другом и дружной координации сил и ресурсов. Не забывайте, что каждая просьба — это и обращения людей, которые сегодня делают все ради нашего с вами благополучия и стабильности, защищающих интересы нашей страны, и тех, кто потерял родных и близких, и нуждаются в особой заботе и поддержке. Прошу наши министерства, ведомства и организации быть предельно внимательными к проблемам и вопросам, которые возникают у наших жителей, и прикладывать максимум усилий для их решения», — подчеркнул Владимир Сластенин, информирует пресс-служба Главы и правительства республики.