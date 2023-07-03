В филиале фонда «Защитники Отечества» Ингушетии за месяц рассмотрели 30 обращений

По его словам, большая часть запросов касалась различных мер поддержки — оформление документов, получение статуса ветерана или инвалида боевых действий, медицинская реабилитация и психолого-психотерапевтическая помощь, содействие в протезировании, помощь в бытовых вопросах.

«Первый месяц работы нашего фонда был продуктивным. Благодаря слаженной и оперативной работе наших сотрудников удалось решить ряд вопросов, обратившихся к нам: мы помогли получить удостоверение ветерана боевых действий, оказали содействие в получении материальной помощи мобилизованному и продолжаем работать над обращениями и помогать каждому, кому нужна наша поддержка», — отметил руководитель филиала Муслим Оздоев.

Социальные координаторы филиала поделились мнением о том, как выстраивается работа с ветеранами и семьями погибших.

«После поступления обращения мы стараемся максимально оперативно отработать вопрос. Чаще всего обращаются с просьбой посодействовать в получении удостоверения ветерана боевых действий. В таких случаях мы помогаем оформить заявление на получение удостоверения, контролируем сроки его выдачи, помогаем оформить положенные меры поддержки», — рассказал представитель центра Хас-Магомет Беков.

За прошедший месяц командой филиала были организованы различные мероприятия, направленные на вовлечение ветеранов СВО в патриотическое воспитание граждан, сохранение исторической памяти. В День России его коллектив совместно с администрацией Назрани провел патриотический автопробег, в День памяти и скорби сотрудники приняли участие во Всероссийской акции «Свеча памяти».

Кроме того, филиал заключил соглашения о сотрудничестве с адвокатской и нотариальной палатами республики, Государственной службой ЗАГС, бюро медико-социальной экспертизы, комитетом семей воинов. Благодаря такому сотрудничеству подопечные филиала Госфонда смогут получать бесплатную юридическую помощь, оформлять необходимые справки и документы.

Напомним, Президент России Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» 3 апреля 2023 года.

Основной целью фонда является персональное социальное сопровождение ветеранов СВО и содействие в получении всех полагающихся мер поддержки, включающей медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, технические средства реабилитации и санаторно-курортное лечение. Также фонд будет заниматься содействием в переобучении и трудоустройстве ветеранов. Для персонального сопровождения подопечных фонд подготовил социальных координаторов, которые будут помогать защитникам Отечества по всем возникающим вопросам.

Наблюдательный совет фонда возглавил первый заместитель руководителя администрации Президента России Сергей Кириенко.