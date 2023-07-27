В филиале фонда «Защитники Отечества» в Ингушетии проведут прием участников СВО и их семей

Мероприятие инициировано в целях обеспечения дополнительной гарантии государственной защиты прав и свобод, а также социальной поддержки данной категории граждан.

Совместный прием 31 июля с 10 до 13 часов проведут заместитель руководителя филиала фонда «Защитники Отечества» Зина Зурабова, представитель УПЧ в регионе Амина Парчиева, президент нотариальной палаты Батруддин Бахмурзиев.

Адрес: город Назрань, улица Асият Тутаевой, 81А. При возникновении дополнительных вопросов обращаться по следующим телефонным номерам: 8 (8734) 77-30-78 и 55-19-92.