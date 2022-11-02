В филиале Россельхозцентра по Ингушетии подвели итоги работы за 9 месяцев текущего года

О том, что сделано за 9 месяцев текущего года, говорилось на совещании у руководителя филиала Керима Белхароева с ответственными работниками республиканского РСЦ.

Открывая совещание, руководитель филиала, сообщила его пресс-служба, дал оценку деятельности отделов по различным направлениям, отметил проблемные моменты, обозначил планы работы учреждения до конца текущего года и на предстоящий 2023 год. Затем заместитель руководителя Мариям Мурадова и начальники отделов регионального РСЦ зачитали справки о проделанной за отчетный период работе.

«Были незначительные замечания от коллег из главного управления по работе в цифровых платформах «АгроСемЭксперт» и «Цифровой фитомониторинг». Все эти моменты были оперативно исправлены, нареканий в работе в целом нет», — отметила заместитель руководителя.

В её справке также была отмечена работа по проведенным в 2021-2022 гг. опытах по сортам сельхозкультур и биопрепаратам. Упоминалось о семинарах, организованных Ингушским РСЦ для региональных сельхозпроизводителей, о работе по утилизации тары из-под пестицидов, а также работе учреждения по производству габробракона.

По словам начальника отдела защиты растений Лиды Гомкортиевой, за указанный период специалистами отдела был проведен фитосанитарный мониторинг на площади 175,12 тыс. га. Из них по вредителям — 134,13 тыс. га, по болезням — 31,63 тыс. га, и по засоренности — 9,36 тыс. га. Истребительные мероприятия в открытом грунте проведены ими на площади 16,905 тыс. га. В том числе: инсектицидами — 8,4 тыс. га, фунгицидами — 3,5 тыс. га, гербицидами — 4,8 тыс. га, и родентицидами — 0,205 тыс. га.

В свою очередь начальник отдела семеноводства Айна Балхаева рассказала, что за три квартала текущего года в рамках госзадания специалистами отдела отобрано и проанализировано 24,1 тыс. тонн семян. Апробировано и зарегистрировано агрономами 23 300 гектаров по геоточкам. Отделом систематически в Минсельхоз Ингушетии и главное управление Россельхозцентра направляется информация о количестве и качестве семян, по мониторингу зерна, отчеты по высеву озимых и яровых культур.