Инициатива приурочена к Всемирному дню охраны труда, который проводится ежегодно 28 апреля. Ее основная цель — предупреждение производственного травматизма, сообщает пресс-служба компании.

Участие в «Неделе охраны труда» принял первый заместитель генерального директора-главный инженер «Россети Северный Кавказ» Виктор Абаимов. Он посетил несколько подразделений филиала — Службы подстанций и линий электропередачи, Сунженские и Малгобекские районные электрические сети.

Вместе энергетики разобрали успешные проекты и практики в области охраны труда, обсудили вопросы соблюдения правил безопасности, производственной дисциплины, выполнения взаимоконтроля внутри бригад.

В числе основных тем повестки стала реализация одной из самых эффективных и передовых концепций в области охраны труда — «нулевого травматизма». Напомним, так называется подход к профилактике несчастных случаев на производстве, объединяющий сразу три направления: безопасность, гигиену труда и благополучие участников всей производственной цепочки. Семь «золотых правил» концепции — лидерство, контроль рисков, разработка целевых программ, создание и обеспечение системы безопасности и гигиены труда, развитие профессиональных навыков, мотивация персонала.

«Наша главная задача — не просто снизить уровень производственного травматизма, а полностью его исключить. Поэтому так важна полная вовлеченность каждого специалиста в формирование позитивной культуры охраны труда в электросетевом комплексе. Нести ежедневную, ежеминутную ответственность не только за собственную жизнь, но и жизни коллег — непросто, однако только так мы достигнем поставленной цели», — подчеркнул Виктор Абаимов.

«Нулевой травматизм» объединяет в единую систему основополагающие для отрасли понятия — ответственность, управление рисками, преемственность поколений, взаимную помощь и заботу. Мы продолжаем учиться новому мышлению, искореняя формальный подход на всех уровнях. Но, думаю, у нас уже есть самое главное — общее понимание того, что от безусловной приверженности каждого специалиста принципам концепции будет зависеть ее эффективность«, — отметил исполняющий обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Рамазан Таршхоев.