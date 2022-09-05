В физкультурно-оздоровительном комплексе Карабулака Ингушетии именитые борцы проведут мастер-класс

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона, своими навыками с молодыми спортсменами поделится чемпион и призёр чемпионатов России, обладатель Межконтинентального кубка, призёр чемпионатов Европы и мира, мастер спорта России международного класса Ахмед Чакаев.

Кроме того, мастер-класс проведёт бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, заслуженный мастер спорта России, участник Олимпийских игр 2020 года в Токио Альберт Саритов.