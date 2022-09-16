В фонд музея МКЖР Ингушетии переданы в дар награды участника Первой мировой войны
Музей Мемориального комплекса жертвам репрессий Ингушетии получил в дар награды участника Первой мировой войны, всадника Ингушского конного полка Кавказской Туземной конной дивизии Аси Анди-Хаджиевича Дзаурова, сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.
Ценные экспонаты, среди которых диплом потомкам всадников Кавказской Туземной конной дивизии (2014), копии императорского солдатского ордена святого Георгия третьей и четвертой степени, фотография с портрета Аси Дзаурова, на постоянное хранение в музей передал его сын Исропил Дзауров.
«Благодаря неравнодушию к пополнению фондовых коллекций музея наши потомки смогут получить уникальную информацию, которая расскажет о молодости и трудовых подвигах старшего поколения, об истории нашего народа. На примере таких людей, как Дзауров Аси, мы учим нашу молодежь патриотизму», — отметил представитель музея.
По его словам, посетители мемориального комплекса смогут увидеть новые экспонаты в тематических выставках.