В фонд музея МКЖР Ингушетии переданы в дар награды участника Первой мировой войны

Ценные экспонаты, среди которых диплом потомкам всадников Кавказской Туземной конной дивизии (2014), копии императорского солдатского ордена святого Георгия третьей и четвертой степени, фотография с портрета Аси Дзаурова, на постоянное хранение в музей передал его сын Исропил Дзауров.

«Благодаря неравнодушию к пополнению фондовых коллекций музея наши потомки смогут получить уникальную информацию, которая расскажет о молодости и трудовых подвигах старшего поколения, об истории нашего народа. На примере таких людей, как Дзауров Аси, мы учим нашу молодежь патриотизму», — отметил представитель музея.

По его словам, посетители мемориального комплекса смогут увидеть новые экспонаты в тематических выставках.