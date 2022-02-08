В ФСБ сообщили о предотвращении теракта в школе Ингушетии
Председатель НАК, директор ФСБ Александр Бортников сообщил о предотвращенных терактах в шести учебных заведениях России, в том числе в Москве, Крыму, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Ставропольском крае и Тверской области, сообщает НАК.
«К их подготовке имели отношение сторонники деструктивной идеологии. Некоторые нападения готовили члены ячеек запрещенных в России террористических организаций», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили жестко наказывать за сообщения о «минированиях». Поправки в закон об ответственности за ложные сообщения о минировании предложил проработать глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. По его мнению, участившиеся сообщения о якобы заложенной взрывчатке могут потребовать принятия новых законодательных актов и «более жесткого наказания».