В ФСБ сообщили о предотвращении теракта в школе Ингушетии

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Председатель НАК, директор ФСБ Александр Бортников сообщил о предотвращенных терактах в шести учебных заведениях России, в том числе в Москве, Крыму, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Ставропольском крае и Тверской области, сообщает НАК.

«К их подготовке имели отношение сторонники деструктивной идеологии. Некоторые нападения готовили члены ячеек запрещенных в России террористических организаций», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили жестко наказывать за сообщения о «минированиях». Поправки в закон об ответственности за ложные сообщения о минировании предложил проработать глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. По его мнению, участившиеся сообщения о якобы заложенной взрывчатке могут потребовать принятия новых законодательных актов и «более жесткого наказания».

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