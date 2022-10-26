В ГАС Ингушетии обсудили организацию работы по установлению судеб воинов, пропавших без вести в годы ВОВ

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В Государственной архивной службе Ингушетии состоялась встреча, на которой обсудили организацию комплексной работы по установлению судеб погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны советских воинов в боях с немецко-фашистскими захватчиками на подступах к городам Грозный и Малгобек.

Участниками мероприятия стали руководитель ГАС Магомет Картоев, директор Государственного архива Ингушетии Руслан Хаутиев и член Общественной палаты Российской Федерации — руководитель РО ООД «Поисковое движение России» в Чеченской Республике Иса Сардалов.

«На протяжении последних нескольких лет чеченские и ингушские поисковики проводят совместные поисковые экспедиции на тех участках территории Чечни и Ингушетии, где проходили ожесточенные бои с фашистскими захватчиками, — рассказал газете «Ингушетия» Иса Сардалов. — И сейчас мы договорились, что кроме совместной поисковой работы, чеченские и ингушские исследователи начнут работу по более глубокому изучения этого периода».

По его словам, будет расширена и география работы по установлению судеб погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны красноармейцев из числа уроженцев и призывников из Чечено-Ингушской АССР, независимо от их расовой, национальной и религиозной принадлежности, на других фронтах, в том числе в Брестской крепости и подземном гарнизоне Аджимушкайских каменоломен в Крыму.

Следует отметить, что все участники встречи хорошо знают друг друга уже лет пятнадцать и имеют богатый опыт совместной работы. Еще будучи молодыми исследователями, они занимались работой по изданию книги «Память», коллективной монографии «Вклад репрессированных народов в Победу Великой Отечественной войне», «Судьба отважного комполка» и других.

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