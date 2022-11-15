В ней в частности рассказывается о том, что расчёт орудия под командованием Расула Евлоева в составе гаубичного самоходного артиллерийского взвода обеспечивал огневой поддержкой российские подразделения, удерживавшие от украинских неонацистов населенный пункт.

Враг, стремясь вернуть контроль над поселком не оставлял попыток прорвать оборудованные российскими военнослужащими позиции, широко применяя диверсионно-разведывательные группы, огонь артиллерии и беспилотную авиацию.

«Несмотря на плотный артиллерийский огонь со стороны противника, в условиях сопряженных с риском для жизни, Расул Евлоев умело и самоотверженно руководил действиями подчиненных. Ведя точный огонь по позициям боевиков, он сковал наступательные действия националистов, что позволило российским войскам перейти в наступление», — пишется в статье федерального издания.

Отмечается, что благодаря слаженности и профессионализму расчета под командованием старшего сержанта Евлоева противник, понесший существенные потери в результате прицельного артиллерийского огня российских войск, отступил.