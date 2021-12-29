В гимназии Назрановского района учащимся рассказали об обычаях и традициях ингушского народа

Как сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии, ребятам рассказали о традициях и обычаях ингушского народа, составляющих главное наследие предков. Ингуши уважают старших, искренне заботятся о младших, с почтением относятся к женщинам, мудрым хранительницам очага, и неизменно сохраняют дух добрососедства, передаваемый из поколения в поколение. Неписаный свод законов, называемых адатами, соблюдается в каждой семье.

«Наша общая задача — сохранить и приумножить всё многообразие культурного наследия нашего народа, активно привлекая к такого рода мероприятиям нашу молодёжь», — отметила Хяди Евлоева.